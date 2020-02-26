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Це визнання: відомий мільярдер замінив свою стареньку "жабку" на iPhone 11
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Мільярдер і глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт назвав Apple найкращим бізнесом у світі. Крім того, він розповів, що нарешті попрощався зі своєю старенькою "жабкою" на користь новенького iPhone 11.
Бізнесмен заявив, що сприймає Apple не як черговий інвестиційний актив у портфелі свого фонду (Berkshire Hathaway володіє приблизно 5,7% акцій Apple), а як власний бізнес.
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Причому як третій за величиною після страхової компанії Geico Auto Insurance і залізничного підприємства North American railroad BNS, які належать Berkshire.
Мабуть, це найкращий бізнес у світі, який я зустрічав. Я повинен був раніше гідно оцінити її, – заявив мільярдер.
Крім того, він додав, що йому вартувало б значно раніше купити її.
Крім того, Баффетт зізнався, що змінив свою стару "розкладачку" Samsung SCH-U320 (вартує на eBay близько $ 20-30) на новий iPhone 11. За його словами, йому подарували відразу кілька iPhone – серед дарувальників виявився і глава Apple Тім Кук.
Правда, Баффетт використовує iPhone тільки для дзвінків, хоча телефон здатний на більше.
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