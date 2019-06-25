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Це важко прийняти: Памела Андерсон здивувала фанатів зізнанням
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Відома модель Памела Андерсон поділилась з шанувальниками сумною історією своїх стосунків. Виявилось, що знамениту білявку два роки обманювали.
51-річна модель та акторка Памела Андерсон на своїй сторінці в соцмережі Instagram вирішила розповісти про подвійну гру свого екс-бойфренда. Виявилось, що французький футболіст Аділь Рамі, з яким зірка була останні два роки і навіть нещодавно прикрашала обкладинки глянців, обманював модель. Історію цієї "великої любові" знаменитість опублікувала у профілі, додавши романтичне фото.
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"Останні 2 роки мого життя були брехнею. Мене обманули, змусили повірити... У нас було "велике кохання"? Я дізналась за останні кілька днів, що він жив подвійним життям. Він полюбляв жартувати про "гравців", у яких були подруги нижче по вулиці біля дому поряд з їхніми дружинами. Він називав цих чоловіків монстрами? Але все ще гірше, він брехав всім. Він монстр. Як я могла допомагати багатьом людям і не зуміти бути достатньо мудрою і допомогти собі.
Нарцис не змінюються, соціопати не змінюються. Я буду боротися за своє життя - я завжди боролась за правду і справедливість - це мій найгірший кошмар. Я не була ревнивою людиною доти, доки не зустріла його. Я рада дізнатись правду, але боляче, наче у пеклі.
Я рада, що поговорила з його колишнього. Боже, він також їй брехав про все. Вона також шокована і засмучена. Це доказ, який мені був потрібен, щоб він більше не міг причинити нам біль. Він попередив мене, що всі таблоїди Франції належать йому та друзям його сестер. Вони контролюють все, тому моя остання замітка тут в Instagram.
Я не думаю, що легко відновитися після цього. Я не дурна дівчина, я багато разів відчувала його брехню, його виправдання. Але ми були разом кожен день, коли я не йшла на роботу. Це завжди було важко, бо він не довіряв мені, був надто невпевненим? Він хотів, щоб я була з ним завжди та хотів знати кожну локацію відео та людей, з якими я була. Я навчилась сприймати це нормою. І навіть помітила, що ставлю йому ті ж дурні питання.
Я покидаю Францію зараз. Він перепробував все, надсилав квіти, листи, а я не прийняла. Він з'явився у моєму готелі, охорона його викинула. У мене є персональний охоронець, бо він лякає мене. Він зробив мені боляче та погрожував багато разів", - зазначила Памела.
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