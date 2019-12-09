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Це треба бачити: різдвяну ялинку "запалили" за допомогою електричного вугра

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До акваріума вугра під'єднані спеціальні датчики - фото 1
До акваріума вугра під'єднані спеціальні датчики

Гості Акваріума Теннессі в місті Чаттануга напередодні Різдва можуть побачити унікальне шоу Мігеля Ваттсона, що запалює вогні на святковій ялинці. Мігель – електричний вугор, який отримав "прізвище" на честь одиниці вимірювання потужності змінного струму.

До акваріума під'єднали спеціальні датчики, які вловлюють електричні розряди Мігеля і перетворять їх на струм для різдвяних гірлянд.

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Швидке, тьмяне мерехтіння викликане частими низьковольтними розрядами, які він випускає, коли намагається знайти їжу, – розповідає акваріуміст Кімберлі Херт. – Сильніші спалахи викликані ударами високої напруги, які він генерує, коли їсть або збуджений.

Попри зовнішню схожість зі справжніми вуграми, Мігель Ваттсон, як і всі електричні вугри, належить до ряду гімнотоподібних. Електричні органи займають до ⅘ довжини цих риб. Мігель здатний генерувати струм напругою до 860 вольтів і силою в один ампер. Удар дорослого вугра здатний вбити людину і оглушити великого коня.

У дикій природі електричні вугри використовують розряди для захисту від ворогів і оглушення здобичі. Однак не завжди це грає роль природної зброї: за допомогою слабших розрядів вугри здатні спілкуватися один з одним і відрізняти самців від самок.

Відео, на якому можна побачити, як Мігель Ваттсон запалює гірлянду на ялинці, опубліковано в Twitter: у риби є офіційний акаунт в цій соцмережі. Щоразу, коли Мігель генерує особливо сильний розряд, в Twitter з'являється новий пост зі звуконаслідуванням типу "Дзинь!" або "Бах!". Співробітники акваріума сподіваються, що ялинка може допомогти змінити думку про вугрів, яких зазвичай вважають небезпечними.

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Джерело: The Guardian
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