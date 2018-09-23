Це щоденне заняття може негативно вплинути на ваше серце

Учені з Університету Д'юка в США встановили: лягати спати і прокидатися потрібно в один і той же час. Нехтування цим правилом може згубно позначитися на здоров'ї людини.

Недотримання гігієни сну і засипання сприяє розвитку ожиріння та діабету 2 типу, а також погано впливає на серце.

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Американські фахівці проаналізували стан здоров'я і різні особливості способу життя двох тисяч пацієнтів старших за 50 років. У результаті вчені змогли переконатися в тому, як важлива для підтримки хорошого здоров'я регулярність сну.

Як показав аналіз, у людей, які не мають звичку дисципліновано відходити до сну в один час, спостерігалися збільшені показники вмісту цукру в крові, артеріального тиску і схильності до стресу. Крім того, серед них були поширені підвищена денна сонливість та занепад тонусу, депресія.

Намагайтесь прокидатися та лягати спати в один і той же час / coach

"Навіть незначні коливання в часі укладання і пробудження збільшують кардіометаболічний ризик", – зазначили автори проекту.

За їх словами, нерегулярність часу засинання збільшує ймовірність розвитку у людини серцевого нападу або інсульту протягом 10 років. Інші дослідження, у свою чергу, свідчать, що поганий сон уповільнює метаболічні функції організму, приводячи до збільшення ваги.

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