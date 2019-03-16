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Це серйозно: які перші ознаки переїдання
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Ні для кого не є таємницею, що переїдання є ключовим фактором у появі зайвої ваги, а також призводить до різноманітних захворювань та розладів. Медики назвали перші і найпоширеніші ознаки переїдання.
Регулярне і правильне харчування є запорукою міцного здоров'я, однак переїдання навіть корисними смаколиками не принесе жодної користі. До того ж, дієтологи наголошують, що за перших симптомів постійного переїдання, яке вважається серйозним розладом харчової поведінки, варто звертатись до медиків.
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Перші ознаки переїдання:
- Надто швидка трапеза. Якщо лише за один обід чи вечерю ви можете з'їсти велику порцію, то варто замислитись, чи справді ваш організм потребує таку кількість калорій.
- Без контролю. Дуже популярним явищем на дієтах є відсутність самоконтролю, однак якщо ви просто не можете втриматись від того, щоб з'їсти щось навіть тоді, коли вже ситі, то це проблема.
- Відчуття провини. Після ситної трапези може виникати відчуття провини, і це один із дзвіночків, що варто попрацювати над своїми харчовими звичками.
- Лікування стресу їжею. Справді, є деякі продукти, які допомагають впоратись з поганим настроєм, однак торти та велика кількість нездорової їжі сюди не входять.
- Перекуси без причини. Постійне бажання щось жувати не робить вас майбутнім спортсменом. Навіть, якщо це яблуко, а не канапка.
- Збільшення ваги. Якщо кількість кілограмів постійно росте, то варто замислитись, чи правильний у вас режим дня.
- Таємні перекуси. Якщо ви соромитесь того, що хтось може побачити, як ви багато їсте, то не варто робити потаємні перекуси, ховаючись від близьких, щоб вони не помітили, що у вас проблеми.
Що робити у таких ситуаціях? Спершу варто зізнатись самому собі, скільки насправді їжі ви споживаєте за день. Можна навіть записувати всі свої трапези упродовж кількох днів. Це навряд чи потішить вас, тому можна буде поступово "позбавляти" раціон не надто хороших продуктів, а також зменшувати порцію. Можна також звернутись до спеціалістів, щоб вони допомогли розв'язувати психологічні проблеми, а також налаштувати правильний режим харчування.
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