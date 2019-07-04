Це не ми: у ЦРУ пожартували про збій в Instagram

Центральне розвідувальне управління США також не залишилось осторонь масштабного збою у роботі соціальних мереж. А от почуття гумору у працівників ЦРУ завжди працює на висоті.

У ЦРУ зробили чесний допис у Twitter через масштабну проблему з соцмережами, через яку частина платформ припинила нормально працювати.

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Водночас, сервіс мікроблогів не потрапив до переліку проблемних ресурсів, тому саме на ньому більшість користувачів і ділились своїм обуренням. Однак американські розвідники вирішили ще раз показати своє чудове почуття гумору.

"Так, у нас теж проблеми з Instagram. Ні, це не ми. Ні, ми не можемо відремонтувати ваш Instagram. А ви пробували його вимкнути та увімкнути?" – зазначили у ЦРУ, одночасно потроливши популярні поради щодо поламаних приладів та звинувачень у відстежуванні в соцмережах.

Yes, we are affected by #instagramdown, too. No, we didn’t cause it. No, we can’t fix yours. Did you try turning it off and back on again? — CIA (@CIA) 3 липня 2019 р.

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