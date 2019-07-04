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Це не ми: у ЦРУ пожартували про збій в Instagram

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У ЦРУ пожартували про збій в роботі Instagram - фото 1
У ЦРУ пожартували про збій в роботі Instagram

Центральне розвідувальне управління США також не залишилось осторонь масштабного збою у роботі соціальних мереж. А от почуття гумору у працівників ЦРУ завжди працює на висоті.

У ЦРУ зробили чесний допис у Twitter через масштабну проблему з соцмережами, через яку частина платформ припинила нормально працювати.

Детальніше: У Facebook та Instagram стався збій: чому соцмережі не працюють

Водночас, сервіс мікроблогів не потрапив до переліку проблемних ресурсів, тому саме на ньому більшість користувачів і ділились своїм обуренням. Однак американські розвідники вирішили ще раз показати своє чудове почуття гумору.

"Так, у нас теж проблеми з Instagram. Ні, це не ми. Ні, ми не можемо відремонтувати ваш Instagram. А ви пробували його вимкнути та увімкнути?" – зазначили у ЦРУ, одночасно потроливши популярні поради щодо поламаних приладів та звинувачень у відстежуванні в соцмережах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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