Це не круто: Холлі Беррі назвала важливий пункт кодексу дружби

Актриса Холлі Беррі знає, що таке кодекс дружби, і ніколи не буде зустрічатися з колишнім хлопцем або колишнім чоловіком своєї подруги. Про це вона розповіла в новому випуску свого міні-шоу в інстаграмі Bad & Booshy.

Його Холлі веде зі своєю стилісткою та давньою подругою Ліндсі Флорес. Щотижня вони відповідають на питання підписників. Цього разу питання було про колишніх: чи почали б вони зустрічатися з колишніми друзів.

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"Ніколи!" – викрикнула Холлі Беррі, почувши питання, на що Ліндсі відреагувала скептично: "Стала б, ти майже це зробила!". Виявилося, мова йде про першоквітневий жарт. Кілька років тому Холлі Беррі розіграла Флорес, розповівши подрузі, що з нею загравав її колишній (описала все до найдрібніших деталей!).

"Я безумовно не почала б зустрічатися з твоїми колишніми", – сказала Ліндсі.

"Ну ти б і не захотіла, – засміялася Холлі і додала: – Зустрічатися з колишніми твоєї найкращої подруги – це як смертний гріх. Це просто не круто. Мій соулмейт не може бути колишнім когось із моїх подруг".

Нагадаємо, у вересні Холлі підтвердила стосунки зі співаком Ван Хантом.

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