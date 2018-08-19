Це може стати причиною хропіння вашої дитини

Ця звичка може негативно вплинути на здоров'я дитини / Medic

Деякі зміни в нашому організмі можуть сигналізувати про те, що в організмі щось не так. Хропіння можна вважати таким сигналом.

Вчені з Китаю провели понад 20 досліджень, які було присвячено впливу сигаретного диму на дитячий організм.

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Фахівці виявили, що куріння матері після пологів на 90% підвищує ризик виникнення хропіння. Китайські вчені загалом обстежили понад 80 000 дітей.

Куріння жінок спричиняє хропіння в дітей / ivona

Дуже часто хропіння є передвісником проблем зі здоров'ям. Високий ризик виникнення хропіння спостерігався у тих дітей, у яких мама курила. Якщо в родині батько курив, то ризик появи хропіння підвищувався всього на 40%. Вчені поки що не можуть з'ясувати, чому сигаретний дим викликає хропіння.

Рік тому інженерам вийшло швидко й ефективно зупинити хропіння. Був представлений інноваційний препарат. Він дозволяє боротися з набридливим хропінням. Пристрій необхідно встановити під підборіддя.

Пристрій більше нагадує захисну маску, яку перенесли на підборіддя. Він дозволяє швидко й ефективно усунути хропіння під час сну. Крім цього, інноваційний пристрій збирає інформацію про людину під час нічного відпочинку. Систему необхідно з'єднати з мобільним додатком. Через нього буде все контролюватися.

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