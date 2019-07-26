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Це морозиво ви б ніколи не наважилися з'їсти
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У Кейптауні подають дивне морозиво, яке так обожнюють місцеві мешканці. Цей літній смаколик готується з додаванням комах, що може неабияк шокувати вас.
Морозиво – один з продуктів стартапу Gourmet Grubb з Кейптауна, в яких виробники використовують поживну цінність комах. Кашка з личинок мухи служить в цьому привабливому десерті прекрасною альтернативою молоку.
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Продукт випускається у різноманітних варіаціях. Крім корисних личинок у його різновиди додають мед, шоколад, спеції, органічне арахісове масло. Десерт має насичений вершковий смак. Але суть не тільки в смаку. Морозиво з личинками багате на поживні речовини. Білка в ньому в п'ять разів більше, ніж у молочному аналогу.
Виробники спершу були готові до негативної реакції населення на кулінарну новацію. Адже, хоча у світі і споживається понад 1900 видів комах, вони поки що не стали звичними для західної кухні. Але реакція гурманів виявилася несподіваною: вони були у захваті від розкішного десерту.
Такий незвичний для багатьох підхід до їжі, насправді, є світовим трендом. ООН прогнозує: щоб прогодувати населення планети до 2050, буде потрібно подвоїти виробництво продуктів харчування. І комахи допоможуть здійснити цю мету. За прогнозами експертів, світовий ринок їстівних комах до 2023 року досягне 1,2 мільярда доларів.
Поживна цінність комашок порівнянна з м'ясом і рибою. Крім білків, комахи багаті на жири і мінерали. А в чорній мусі вміст цинку, заліза та кальцію значно вищий, ніж в яловичині.
Личинки мають явну перевагу перед молоком. У них немає лактози, глютену, вуглеводів, цукру.
На відміну від великої рогатої худоби, комахи займають зовсім мало місця, а для росту їм потрібно дуже мало води та корму.
Оскільки комах можна розводити в невеликих закритих приміщеннях, їм цілком підійдуть міські умови. А це, у свою чергу, впливає на зниження вартості продукту завдяки відсутності доставки з фермерського господарства в місто.
Харчуються комахи різноманітними органічними речовинами. Личинки чорної мухи, наприклад, із задоволенням поїдають відпрацьоване зерно, що залишилося від пивоваріння.
Сьогодні незвичайне морозиво продається тільки у Південній Африці. Але виробники припускають, що незабаром все зміниться. І дуже популярним буде не тільки холодний десерт Gourmet Grubb, а й вироблені компанією несолодкі страви з додаванням комах: макарони, картопля фрі, крокети, хумус.
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