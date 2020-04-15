Це карма: смішні відео з паскудниками, яких швидко карає доля

Кожен з нас хоча б раз стикався з людьми, які поводяться паскудно. Але герої цього відео не просто злі, а ще й швидко поплатились за своє невігластво.

Не лише відео з котиками опиняються у трендах мережі, а й ролики з кармою. Так трапилось і з добіркою відео користувача _dhawan на платформі Reddit, яка за лічені години зібрала понад 17 тисяч переглядів та понад 500 коментарів.

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А все тому, що 3-хвилинний ролик складається з коротенький епічних нарізок з паскудними людьми, які швидко розплатились за свою поведінку. Від автохамів та пихатих пішоходів до кумедних відео з собаками:

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