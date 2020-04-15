Американська пенсіонерка на карантині випросила 150 банок пива

Пенсіонерка з США "випросила" запас пива для карантину. Американка написала плакат, на якому повідомила, що їй необхідно більше хмільного напою. Її прохання почули.

Мешканка американського штату Пенсільванія 93-річна Олів Веронесі, перебуваючи на карантині у своєму будинку, оригінально поскаржилася на те, що у неї закінчується пиво. Жінка зробила знімок, на якому вона тримає плакат з написом "Мені потрібно більше пива".

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Знімок став вірусним і компанія-виробник пива доставила пенсіонерці 150 банок. Десять упаковок пива залишили на порозі її будинку. Веронесі написала нову табличку – "Отримала більше пива".

Жінка зазначила, що її послання було адресовано сусідам і дочці, коли у неї залишилося всього 12 банок напою. За її словами, в пиві є вітаміни, і воно корисне, якщо не перестаратися. Сама пенсіонерка випиває банку пива на ніч.

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