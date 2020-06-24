Це геніально: шеф-кухар створив захисну маску з баклажанів

Сезон баклажанів уже відкрився, тож ці овочі можна купити без потужного удару по кишені. На жаль, цього не скажеш про одноразові захисні маски, які все ще коштують втричі дорожче, ніж до початку пандемії коронавірусу. Втім, винахідливий шеф-кухар виявив, що з баклажанів теж можна робити маски.

Шеф-кухар з Індонезії Омар Сартаві придумав, як зробити незвичайну захисну маску – з того, що залишилося на кухні.

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Для цього кухар щедро посолив шкірку баклажана, аби вона загрубіла та стала дещо подібною до звичайної екошкіри. Після цього з отриманого матеріалу він пошив захисну маску за допомогою звичайних бавовняних ниток.

Ідея шеф-кухаря припала до душі індонезійським дизайнерам. А сам Сартаві зазначає, що маска виходить не лише екологічною, а й міцною та дихаючою.

Якщо ви маєте час і бажання, то можете спробувати самостійно щось подібне зробити. Втім, ми не гарантуємо, що така маска забезпечує повноцінний захист.

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