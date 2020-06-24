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Коронавірус Карантин

У Києві відкрили ресторани, кінотеатри та басейни: як вони працюватимуть

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Робота ресторанів і кафе відновлена повноцінно - фото 1
Робота ресторанів і кафе відновлена повноцінно / pixabay

Міський голова Києві оголосив про нові пом'якшення карантину. Так, з 24 червня у столиці дозволена робота внутрішніх залів кафе та ресторанів, а також відкриття кінотеатрів та басейнів.

За словами Віталія Кличка, міська влада Києва згідно з дозволом Кабміну видала розпорядження про відновлення роботи в столиці:

  • ресторанів та кафе (без дитячих кімнат)
  • басейнів (для індивідуальних тренувань)
  • кінотеатрів та театрів (з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними).

Також у столиці дозволили проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб.

Міський голова зазначив, що комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. При цьому місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами.

У разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень. І це не страшилка. Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція, – підсумував Кличко.

Відзначимо, що за минулу добу коронавірус підтвердили в 99 мешканців Києва. Станом на 24 червня в столиці зафіксовано 4 528 хворих на COVID-19: 1440 з них уже одужали, а 101 особа померла.

У Києві відкрили ресторани, кінотеатри та басейни: як вони працюватимуть - фото 412008

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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