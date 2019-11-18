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Це геніально: інженер створив унікальне крісло-валізу

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Traveler Chair - фото 1
Traveler Chair / newatlas

Британський інженер представив крісло-валізу, яке гідно оцінять мандрівники з обмеженою фізичною рухливістю.

Унікальність винаходу полягає ще і в тому, що громіздкий механізм у складеному вигляді являє собою невелику валізу з ручкою.

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Своє ноу-хау Річард Вільямс назвав Traveler Chair. Важить новинка всього 6 кг і поміщається в багажний відсік над головою пасажирів на борту літака. Такої невеликої ваги вдалося досягти, використовуючи спеціальний сплав алюмінію: легкий і міцний.

Сама валіза має кілька відсіків, призначених для речей і документів. Крісло-валіза в розібраному вигляді здатне витримати вагу людини до 100 кг. Також винахід має моторний механізм, який дозволяє кріслу доволі жваво пересуватися. Розробник ще доопрацьовує концепт-пристрій. За попередніми даними, вартість такого крісла складе, приблизно, 625 доларів США.

Це геніально: інженер створив унікальне крісло-валізу - фото 369021

Це геніально: інженер створив унікальне крісло-валізу - фото 369022

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Джерело: newatlas
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