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"Це добре": гурт "Антитіла" поділився кумедним відео з передової
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Чимало українських музикантів з початком війни змінили мікрофони та інструменти на зброю, серед них і гурт "Антитіла". Але навіть зараз вони не втрачають бойовий дух та підіймають настрій українцям!
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом зі своїм колегою та гітаристом Дмитром Жолудем зняв кумедне відео з передової, на якому танцюють та їдять черешні. З перших днів повномасштабної війни музиканти вирішили змінити сценічні костюми та форму, щоб стати на захист країни. Але вони не забувають тішити фанатів свіжими кадрами. Веселий ролик з'явився на офіційній сторінці команди в інстаграмі та вже встиг зібрати понад 53 тисячі переглядів.
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У відео Тополя разом з Жолудем у формі весело похитують головою у танк пісні з незворушним виразом обличчя. Як зауважили музиканти, "коли у бойових медиків немає роботи – це добре", і з цим неможливо не погодитись. І такий контент від "Антитіл" підбадьорює українців та підіймає бойовий дух.
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