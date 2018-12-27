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Це був не сон: здивований собака розвеселив Reddit

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Як швидко розбудити собаку - фото 1
Як швидко розбудити собаку / Reddit

У мережі не можуть втримати усмішку від сонного собаки, якого розбудили смаколиком.

На платформі Reddit користувач з ніком th0se поділився милим відео з домашнім улюбленцем, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин допис зібрав більш як 28 тисяч переглядів та понад 200 коментарів. А все тому, що власник собаки вирішив потішити сплячого пухнастика смаколиком.

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"Це був не сон! Це реально!", – відзначив автор. І справді, здивована та водночас щаслива мордочка собаки це підтверджує.

"It...it wasn't a dream! This is real!" from r/gifs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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