Це був не сон: здивований собака розвеселив Reddit

У мережі не можуть втримати усмішку від сонного собаки, якого розбудили смаколиком.

На платформі Reddit користувач з ніком th0se поділився милим відео з домашнім улюбленцем, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин допис зібрав більш як 28 тисяч переглядів та понад 200 коментарів. А все тому, що власник собаки вирішив потішити сплячого пухнастика смаколиком.

І ще: Кур'єр, який любить котів, став зіркою Reddit

"Це був не сон! Це реально!", – відзначив автор. І справді, здивована та водночас щаслива мордочка собаки це підтверджує.

Читайте також: Дівчинка та кіт, які насолоджуються сонцем, підкорили Reddit