"Це божественно": зірка Кріпосної Наталка Денисенко еротично станцювала на пілоні

Відома українська актриса Наталія Денисенко вже кілька років займаються танцями на пілоні. Днями красуня похвалилася своїми результатами!

В інстаграмі вона поділилася роликом, на якому танцює на пілоні в повністю білому вбранні у спеціальних босоніжках на тонкій шпильці та грубій підошві.

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У коментарях користувачі написали, що дивитись на танці актриси – насолода. Не залишився осторонь і чоловік Денисенко – актор Андрій Федінчик. Зірка оцінив гарячий танець коханої та залишив смайлики у вигляді вогників.

"З нових досягнень – я танцюю в такт музиці", – написала артистка в описі ролика.

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