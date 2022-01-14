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"Це божественно": зірка Кріпосної Наталка Денисенко еротично станцювала на пілоні

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Наталка Денисенко - фото 1
Наталка Денисенко / instagram

Відома українська актриса Наталія Денисенко вже кілька років займаються танцями на пілоні. Днями красуня похвалилася своїми результатами!

В інстаграмі вона поділилася роликом, на якому танцює на пілоні в повністю білому вбранні у спеціальних босоніжках на тонкій шпильці та грубій підошві.

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У коментарях користувачі написали, що дивитись на танці актриси – насолода. Не залишився осторонь і чоловік Денисенко – актор Андрій Федінчик. Зірка оцінив гарячий танець коханої та залишив смайлики у вигляді вогників.

"З нових досягнень – я танцюю в такт музиці", – написала артистка в описі ролика.

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