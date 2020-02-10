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Це апокаліпсис: як виглядає найбільший феєрверк у світі (відео)

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Найбільший у світі феєрверк - фото 1
Найбільший у світі феєрверк

У США запустили у нічне небо найбільший у світі феєрверк, який вже встиг потрапити до Книги рекордів Гіннеса, а також нагадати тизер кінця світу. Дивіться, як це було!

8 лютого у штаті Колораду команда Steamboat Fireworks запустила гігантський феєрверк, який одразу визнали найбільший у світі та віднесли до Книги рекордів Гіннеса.

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Відзначимо, що сам снаряд мав вагу 1,2 тонни (як хороша машина) і вилетів з 8-метрової сталевої труби зі швидкістю у 482 км/год. А команда витратила сотні годин на створення такого феєрверка, а також кілька років роботи, щоб досягти такого результату.

Хоч вибух і тривав всього кілька митей, але справді вразив своїм виглядом. Здається, саме так має починатись кінець світу:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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