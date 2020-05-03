Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Casio випустила космічну версію годинників G-Shock в стилі NASA: фото

  • 4
Casio випустила космічну версію годинників G-Shock в стилі NASA: фото - фото 1

Бренд Casio випустив обмежену версію годинників G-Shock в дизайні NASA. Модель DW5600NASA20 виконана в білому кольорі з логотипом агентства і c фоновим підсвічуванням у вигляді Місяця.

Годинник упакований в кейс в стилі ракети Сатурн-5, яка доставляла кораблі Аполлон на Місяць. На ремінці розташований прапор США і розшифровка абревіатури NASA. Крім показу часу і дати, модель підтримує функції секундоміра і будильника.

І ще: Названа ціна і дата виходу PlayStation 5

Casio випустила космічну версію годинників G-Shock в стилі NASA: фото - фото 401665

Одна з головних переваг "космічних" G-Shock – то, чого там немає. Через вимоги NASA, на годиннику немає ніяких інших логотипів, в тому числі виробника Casio. Як і інші моделі G-Shock, "космічна версія" відрізняється від звичайного годинника особливою захищеністю і довговічністю. Він може витримати занурення у воду до 200 метрів і пропрацювати від однієї батареї до десяти років.

G-Shock в стилі NASA випустили в обмеженій версії, яка коштує 130 доларів. Придбати годинник можна на сайті бренду, однак першу партію вже розпродали і до 6 травня компанія не приймає нові замовлення.

Casio випустила космічну версію годинників G-Shock в стилі NASA: фото - фото 401663
Casio випустила космічну версію годинників G-Shock в стилі NASA: фото - фото 401666
Casio випустила космічну версію годинників G-Shock в стилі NASA: фото - фото 401664

Читайте також: Інсайдер розкрив ціну майбутніх iPhone 12: вона приємно здивує

Джерело: gshock
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 710
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1462
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 41163
Загрузка...
Новини