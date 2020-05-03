Casio випустила космічну версію годинників G-Shock в стилі NASA: фото

Бренд Casio випустив обмежену версію годинників G-Shock в дизайні NASA. Модель DW5600NASA20 виконана в білому кольорі з логотипом агентства і c фоновим підсвічуванням у вигляді Місяця.

Годинник упакований в кейс в стилі ракети Сатурн-5, яка доставляла кораблі Аполлон на Місяць. На ремінці розташований прапор США і розшифровка абревіатури NASA. Крім показу часу і дати, модель підтримує функції секундоміра і будильника.

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Одна з головних переваг "космічних" G-Shock – то, чого там немає. Через вимоги NASA, на годиннику немає ніяких інших логотипів, в тому числі виробника Casio. Як і інші моделі G-Shock, "космічна версія" відрізняється від звичайного годинника особливою захищеністю і довговічністю. Він може витримати занурення у воду до 200 метрів і пропрацювати від однієї батареї до десяти років.

G-Shock в стилі NASA випустили в обмеженій версії, яка коштує 130 доларів. Придбати годинник можна на сайті бренду, однак першу партію вже розпродали і до 6 травня компанія не приймає нові замовлення.

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