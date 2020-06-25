Cardi B в образі сексуальної школярки зняла відео хейтерам

Знаменита реперка Cardi B знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантне відео в образі французької школярки. Ця дівчина не тільки не має комплексів, а й вміє поводитись з хейтерами!

27-річна зірка хіп-хопу Cardi B активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 66 мільйонів користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. А чудове почуття гумору доповнює любов до відвертих кадрів.

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Це підтверджує і свіже відео зірки, на якому вона у крихітній спідниці та у французькому береті з морозивом запитує, як справи у її підписників. "Привіт, що у вас сьогодні? Злі, ображені? Ну...гарного дня, бувайте", – зазначила зірка, показавши вкотре, як їй байдуже на думку хейтерів. Зате ролик зібрав майже 5 мільйонів переглядів за лічені години.

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