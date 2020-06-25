Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Cardi B в образі сексуальної школярки зняла відео хейтерам

  • 40
Cardi B зняла відео для хейтерів - фото 1
Cardi B зняла відео для хейтерів

Знаменита реперка Cardi B знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантне відео в образі французької школярки. Ця дівчина не тільки не має комплексів, а й вміє поводитись з хейтерами!

27-річна зірка хіп-хопу Cardi B активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 66 мільйонів користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. А чудове почуття гумору доповнює любов до відвертих кадрів.

І ще: Сексуальна Емілі Ратажковскі кардинально змінила вигляд (фото 18+)

Це підтверджує і свіже відео зірки, на якому вона у крихітній спідниці та у французькому береті з морозивом запитує, як справи у її підписників. "Привіт, що у вас сьогодні? Злі, ображені? Ну...гарного дня, бувайте", – зазначила зірка, показавши вкотре, як їй байдуже на думку хейтерів. Зате ролик зібрав майже 5 мільйонів переглядів за лічені години.

Читайте також: Дженніфер Лопес підкорила шанувальників відвертим танцем: запальне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8521
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 303
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
  • Вчора, 19:00
  • 3218
Загрузка...
Новини