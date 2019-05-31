Cardi B – Press: епатажна співачка присвятила пісню журналістам

Реп-виконавиця Карди Бі випустила новий сингл під назвою Press. Це перший сольний трек реперки в цьому році. Раніше вона випустила пісню Money (а це було ще у 2018).

Трек Press – це свого роду звернення до ЗМІ, які обговорюють (і засуджують) співачку, але їй на них начхати.

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Текст пісні Cardi B – Press

Monsta's gon' tear it up

Bardi

Woo, yeah

Bitches be pressed (Woo)

Bitches be pressed (Pressed)

Woo, yeah, yeah, woo



Bitches be pressed (Pressed)

They knew how I'm coming, real bitch in the flesh (Woo)

Who the fuck she gon' check? (Who?)

She be talking that shit, talkin' out of her neck (Brr)

Put blood on her dress (Woo)

Bitches be mad when they see Cardi step in the spot (Woah)

Said that you 'bout it, we know that you not

I'ma pull up on bitches as soon as I drop

Bought a new foreign, I might cop a yacht (Skrrt)

Bitches in my business, they tryna plot (Woo)

Hoes poppin' shit like they hot but they not (No)



Just flooded the wrist, the Patek, the watch (Woah)

Niggas be flexing, we know what you got

Cardi done had got the game in a knot

Fuckin' your nigga, I got him on lock

This go bang bang like I'm choppin' them chops

VVS chain, I'm in love with the rocks (Woah)

You said you gon' take it, bitch, you got me chopped (Woah)

They throwin' shade 'cause they see me on top

Tell that bitch to pull up, I'ma send you the drop



Press, press, press, press, press

Cardi don't need more press

Kill 'em all, put them hoes to rest

Walk in, bulletproof vest

Please tell me who she gon' check

Murder scene, Cardi made a mess

Pop up, guess who, bitch?

Pop up, guess who, bitch?



Ding dong

Must be that whip that I ordered

And a new crib for my daughter

You know a bad bitch gon' spoil her

Got one in New York, need one in Georgia (Yeah)

New Bentley truck cost a quarter (Quarter)

My money still long like weave (Woo)

Pussy still wet like Florida (Woo)

Everyone drop on the floor

She was talkin' but not anymore (No)

MAC to your face like contour (Brr)

This chopper come straight from Dior

Done with the talkin', I'm open to violence

Ask anybody, they know I'm about it

Hashtag whip that ho ass

Fuck around, we gon' start a new challenge (Woo)

I come in this bitch and I'm strapped up and ready

Ridin' that dick like I'm Cardi Andretti

Fuck at your crib, we don't go to no 'telly



I sit on his face whenever I'm ready (Woo)

Bitch I'm a freak like Greek (Like Greek)

Got the biggest house on my street (My street)

All you little hoes look cheap (Look cheap)

They suckin' on my dick with no teeth



Press, press, press, press, press

Cardi don't need more press

Kill 'em all, put them hoes to rest

Walk in, bulletproof vest

Please tell me who she gon' check

Murder scene, Cardi made a mess

Pop up, guess who, bitch?

Pop up, guess who, bitch?



Press, press, press, press

Press, press, press, press

Press, press, press, press

Pop up, guess who, bitch?

Pop up, guess who, bitch?

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