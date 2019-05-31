На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Cardi B – Press: епатажна співачка присвятила пісню журналістам
-
- 9
Реп-виконавиця Карди Бі випустила новий сингл під назвою Press. Це перший сольний трек реперки в цьому році. Раніше вона випустила пісню Money (а це було ще у 2018).
Трек Press – це свого роду звернення до ЗМІ, які обговорюють (і засуджують) співачку, але їй на них начхати.
І ще: Rammstein випустив кліп Ausländer із зізнанням у коханні (відео 18+)
Текст пісні Cardi B – Press
Monsta's gon' tear it up
Bardi
Woo, yeah
Bitches be pressed (Woo)
Bitches be pressed (Pressed)
Woo, yeah, yeah, woo
Bitches be pressed (Pressed)
They knew how I'm coming, real bitch in the flesh (Woo)
Who the fuck she gon' check? (Who?)
She be talking that shit, talkin' out of her neck (Brr)
Put blood on her dress (Woo)
Bitches be mad when they see Cardi step in the spot (Woah)
Said that you 'bout it, we know that you not
I'ma pull up on bitches as soon as I drop
Bought a new foreign, I might cop a yacht (Skrrt)
Bitches in my business, they tryna plot (Woo)
Hoes poppin' shit like they hot but they not (No)
Just flooded the wrist, the Patek, the watch (Woah)
Niggas be flexing, we know what you got
Cardi done had got the game in a knot
Fuckin' your nigga, I got him on lock
This go bang bang like I'm choppin' them chops
VVS chain, I'm in love with the rocks (Woah)
You said you gon' take it, bitch, you got me chopped (Woah)
They throwin' shade 'cause they see me on top
Tell that bitch to pull up, I'ma send you the drop
Press, press, press, press, press
Cardi don't need more press
Kill 'em all, put them hoes to rest
Walk in, bulletproof vest
Please tell me who she gon' check
Murder scene, Cardi made a mess
Pop up, guess who, bitch?
Pop up, guess who, bitch?
Ding dong
Must be that whip that I ordered
And a new crib for my daughter
You know a bad bitch gon' spoil her
Got one in New York, need one in Georgia (Yeah)
New Bentley truck cost a quarter (Quarter)
My money still long like weave (Woo)
Pussy still wet like Florida (Woo)
Everyone drop on the floor
She was talkin' but not anymore (No)
MAC to your face like contour (Brr)
This chopper come straight from Dior
Done with the talkin', I'm open to violence
Ask anybody, they know I'm about it
Hashtag whip that ho ass
Fuck around, we gon' start a new challenge (Woo)
I come in this bitch and I'm strapped up and ready
Ridin' that dick like I'm Cardi Andretti
Fuck at your crib, we don't go to no 'telly
I sit on his face whenever I'm ready (Woo)
Bitch I'm a freak like Greek (Like Greek)
Got the biggest house on my street (My street)
All you little hoes look cheap (Look cheap)
They suckin' on my dick with no teeth
Press, press, press, press, press
Cardi don't need more press
Kill 'em all, put them hoes to rest
Walk in, bulletproof vest
Please tell me who she gon' check
Murder scene, Cardi made a mess
Pop up, guess who, bitch?
Pop up, guess who, bitch?
Press, press, press, press
Press, press, press, press
Press, press, press, press
Pop up, guess who, bitch?
Pop up, guess who, bitch?
Читайте також: Антитіла – Symphony: новий кліп та слова пісні
-
16:53Вєрка Сердючка заінтригувала новим фото в Нью-Йорку
-
16:43Готуйтесь до мандрів: 10 країн для бюджетних подорожей
-
16:22Ці ліки негативно впливають на здоров'я зубів
-
16:14Електричний гіперкар Lotus показали на відео
-
15:56Магнітні бурі у червні 2019: календар небезпечних дат
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:50Каменських у леопардовому купальнику розбурхала мережу
-
15:43Cardi B – Press: епатажна співачка присвятила пісню журналістам
-
15:24Ідеальне поєднання: шеф-кухар в США здивував гурманів печеною картоплею з морозивом
-
15:13Джон Сноу лікується від алкоголізму (фото)
-
14:56Привітання з Днем ангела Юлії 2019: побажання і картинки на іменини
-
14:41Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів
-
14:21Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз і ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів
-
14:10Вгадай номінал купюри: ТЕСТ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:50Перші вихідні літа: погода 1-2 червня в Україні
-
13:19Темрява: трейлер і дата виходу 2 сезону серіалу від Netflix
-
13:01ЛГЗ PRIME випустив новий продукт з охолоджуючим ефектом – PRIME Cool
-
12:50Рятувальники попередили про зміну погоди
-
12:15Безкоштовний сир у мишоловці: як покупців дурять винахідливі продавці
-
11:56ЗНО 2019 з фізики: з'явилися правильні відповіді на тести і завдання
-
11:26Брітні Спірс здивувала гнучкістю на тренуванні (відео)
-
10:53Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото
-
10:25Рок музика: найкрутіші нові пісні тижня, які варто почути
-
09:52Названо ідеальні напої у спеку
-
14:10Вгадай номінал купюри: ТЕСТ
-
12:15Безкоштовний сир у мишоловці: як покупців дурять винахідливі продавці
-
10:25Рок музика: найкрутіші нові пісні тижня, які варто почути
-
07:33Дієтологи розповіли, коли вівсянка заважає схудненню
- 30 травня
-
22:52Сексу не буде: науковці назвали новий несприятливий день
-
18:52Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у червні
-
16:21Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
-
12:155 книг про те, як керувати майбутнім
-
11:01Антитіла – Symphony: новий кліп та слова пісні
- 29 травня
-
21:15Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
-
18:5110 дурних запитань, які ти мріяв поставити тату майстрині
-
17:10Оля Полякова йде в політику і створює свою партію
-
14:15ТЕСТ: Перевір, що ти пам'ятаєш про популярну літературу
-
12:23ЗНО 2019 англійська мова: з'явилися правильні відповіді на тести
-
09:29Rammstein випустив кліп Ausländer із зізнанням у коханні (відео 18+)
-
07:15Яку погоду очікувати 29 травня в Україні
- 28 травня
-
19:21Міфи про догляд за зубами, про які треба забути
-
16:21Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
-
12:15Олег Винник – Наталя-Наталі: новий запальний трек
-
10:51Як продовжити молодість: безкоштовний спосіб від медиків
-
07:15Яку погоду очікувати 28 травня в Україні
- 27 травня
-
21:49Актуально! Як правильно прати взуття у машинці: прості лайфхаки
-
20:15Дмитро Разумков – новий голова партії Слуга народу: біографія та фото
-
18:16У Львові відгримів грандіозний концерт гурту АНТИТІЛА: як це було
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)