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Call of Duty: Modern Warfare: вийшов трейлер перезапуску популярної гри

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Call of Duty: Modern Warfare - фото 1
Call of Duty: Modern Warfare / gamespot

Студія Infinity Ward випустила трейлер Call of Duty: Modern Warfare. Гра отримає дві частини, в одній з яких можна буде грати в образі спецназівця, а в іншій – повстанця. Ролик був опублікований на YouTube-каналі Call of Duty.

Так, сингл буде розділений на дві частини, в одній з яких гравець зможе виступити в образі спецназівця, а в другій – в образі повстанця. Це, як зазначено в сценарії, дозволить користувачам подивитися на конфлікт з двох точок зору.

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Творці обіцяють, що сучасний світ гри буде відрізнятися більшою складністю і багатогранністю, ніж в оригінальній версії гри 2007 року. Реліз гри повинен відбутися 25 жовтня.

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Джерело: youtube
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