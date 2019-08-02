Call of Duty: Modern Warfare: вийшов трейлер перезапуску популярної гри

Студія Infinity Ward випустила трейлер Call of Duty: Modern Warfare. Гра отримає дві частини, в одній з яких можна буде грати в образі спецназівця, а в іншій – повстанця. Ролик був опублікований на YouTube-каналі Call of Duty.

Так, сингл буде розділений на дві частини, в одній з яких гравець зможе виступити в образі спецназівця, а в другій – в образі повстанця. Це, як зазначено в сценарії, дозволить користувачам подивитися на конфлікт з двох точок зору.

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Творці обіцяють, що сучасний світ гри буде відрізнятися більшою складністю і багатогранністю, ніж в оригінальній версії гри 2007 року. Реліз гри повинен відбутися 25 жовтня.

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