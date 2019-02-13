Call of Duty 2019: з'явилися перші подробиці про нову гру

Представники компанії Activision заявили, що в грі Call of Duty 2019 року буде нова сюжетна кампанія. Примітно, що гра ще не анонсована.

Президент компанії Роб Костіч додав, що в новій Call of Duty буде абсолютно нова кампанія, величезний і розрахований на багато користувачів світ, а також забавний кооперативний геймплей.

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Нові деталі про Call of Duty

Відомо, що у минулорічній Call of Duty: Black Ops 4 кампанії, в звичному розумінні, не було, а акцент був зроблений на мультиплеєрні битви.

Однак, як видно, не всі гравці це змогли оцінити. Це підтверджують дані останнього квартального звіту компанії, підсумком якого стане звільнення приблизно 8% співробітників.

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