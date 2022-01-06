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Американець виставив на продаж свою колекцію позашляховиків Jeep CJ за 1 мільйон доларів

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Американець виставив на продаж свою колекцію позашляховиків Jeep CJ за 1 мільйон доларів - фото 1

Житель США Денніс Коллінз показав юзерам свою вражаючу колекцію що складається з Jeep CJ-5, CJ-7 та CJ-8, і коштує вона близько 1 мільйона доларів. У гаражі стоять 28 класичних позашляховиків різних моделей. У кожного своя історія.

Коллінз знає про ці автомобілі все. Основна частина 39-хвилинного ролика – це його детальний опис кожного екземпляра. Він легко розповідає про кольори, історію автомобіля та унікальні характеристики.

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Jeep CJ є останнім позашляховиком бренду, який корінням сягає культового джипа Другої світової війни, спочатку розробленого компанією American Bantam в 1940 році. Виробництвом військових модифікацій займалися компанії Ford та Willys-Overland.

Створення "громадянського Jeep" (назва "CJ" з'явиться пізніше) розпочалося у 1942 році, коли Міністерство сільського господарства США провело успішні випробування позашляховиків у сільськогосподарській сфері.

У 1954 році з'явився більш зручний для повсякденного використання CJ-5. Його довша колісна база забезпечила кращу поведінку на дорозі, а на вибір покупцям запропонували широку гаму двигунів – від чотирициліндрового до потужного V8. Незадовго до початку випуску CJ-5 компанія Kaiser Motors придбала Willys. В 1970 Kaiser продав бренд компанії American Motors Corporation (AMC), яка в 1979 перейшла під контроль Renault.

Попри це, Jeep продовжував випускати CJ-5 до 1983 року. Як зазначає Коллінз, CJ-5 останнього року випуску вважаються найціннішими. У 1955 році дебютував ще більш місткий CJ-6, але модель не мала великого успіху, оскільки за 20 років продажів США було реалізовано усього 50 000 одиниць.

В 1976 Jeep представив CJ-7. Його легко ідентифікувати за зміненою формою дверних отворів. CJ-7 також відрізнявся довшою колісною базою і рядом опцій, включаючи автоматичну трансмісію, цільний жорсткий дах і металеві двері з вікнами, що відкидаються.

Багато CJ-7 було модернізовано за допомогою пакетів зовнішнього та внутрішнього оформлення. Варіант із кузовом пікап, що отримав назву CJ-8 або Scrambler, з'явився у 1981 році. Останнім роком для CJ-7 і CJ-8 був 1986, коли їм на зміну прийшов Jeep Wrangler (YJ).

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