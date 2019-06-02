Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Ліга Чемпіонів

Cadillac представив два "заряджені" седани

  • 9
Представлено Cadillac CT4-V і CT5-V - фото 1
Представлено Cadillac CT4-V і CT5-V

Компанія Cadillac представила нових членів лінійки V-Series – "заряджені" седани CT4-V і CT5-V. Автомобілі побудовані на задньопривідній платформі Alpha 2, оснащені магнетореологічною підвіскою з особливими калібруваннями і пропонуються в тому числі з повнопривідною трансмісією.

Седан Cadillac CT4, по суті, прийшов на зміну моделі ATS. Під капотом V-версії – 2,7-літрова "турбочетвірка" з двопотоковим турбонагнітачем і перепускним клапаном з електронним управлінням, яка видає 324 кінських сили і 500 Нм крутного моменту. Двигун сполучений з 10-діапазонним "автоматом" і диференціалом підвищеного тертя у задній осі.

І ще: Епічне відео: електричний Mini відбуксирував вантажний Boeing

Залежно від типу приводу, CT4-V оснащується адаптивною підвіскою Magnetic Ride Control 4.0 (задній) або пасивними амортизаторами ZF MVS (повний). У седана є система кількох режимів руху з персональним профілем V-Mode, передні гальма Brembo з фіксованими супортами, приладова панель з особливим оформленням і 18-дюймові колеса.

Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331183
Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331189
Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331192
Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331193

Cadillac CT5-V рухається завдяки твін-турбо V6 робочим об'ємом 3,0 літра. Віддача – 360 сил і 542 Нм моменту. Коробка передач – теж 10-діапазонний "автомат", але диференціал у задній осі вже з електронним блокуванням. Підвіска Magnetic Ride Control 4.0 є у версій з переднім і повним приводом, а ще в активі CT5-V – запозичена у гоночних машин антипробуксовочна система з п'ятьма рівнями втручання.

Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331185
Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331188
Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331190

Продажі Cadillac CT4-V і CT5-V на американському ринку почнуться на початку наступного року. Випускати їх будуть на заводі Lansing Grand River в Мічигані.

Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331184
Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331186
Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331187
Cadillac представив два 'заряджені' седани - фото 331191

Читайте також: Електричний гіперкар Lotus показали на відео

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 866
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
  • 16 травня, 14:20
  • 1673
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1507129
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології