Cadillac представив два "заряджені" седани

Компанія Cadillac представила нових членів лінійки V-Series – "заряджені" седани CT4-V і CT5-V. Автомобілі побудовані на задньопривідній платформі Alpha 2, оснащені магнетореологічною підвіскою з особливими калібруваннями і пропонуються в тому числі з повнопривідною трансмісією.

Седан Cadillac CT4, по суті, прийшов на зміну моделі ATS. Під капотом V-версії – 2,7-літрова "турбочетвірка" з двопотоковим турбонагнітачем і перепускним клапаном з електронним управлінням, яка видає 324 кінських сили і 500 Нм крутного моменту. Двигун сполучений з 10-діапазонним "автоматом" і диференціалом підвищеного тертя у задній осі.

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Залежно від типу приводу, CT4-V оснащується адаптивною підвіскою Magnetic Ride Control 4.0 (задній) або пасивними амортизаторами ZF MVS (повний). У седана є система кількох режимів руху з персональним профілем V-Mode, передні гальма Brembo з фіксованими супортами, приладова панель з особливим оформленням і 18-дюймові колеса.

Cadillac CT5-V рухається завдяки твін-турбо V6 робочим об'ємом 3,0 літра. Віддача – 360 сил і 542 Нм моменту. Коробка передач – теж 10-діапазонний "автомат", але диференціал у задній осі вже з електронним блокуванням. Підвіска Magnetic Ride Control 4.0 є у версій з переднім і повним приводом, а ще в активі CT5-V – запозичена у гоночних машин антипробуксовочна система з п'ятьма рівнями втручання.

Продажі Cadillac CT4-V і CT5-V на американському ринку почнуться на початку наступного року. Випускати їх будуть на заводі Lansing Grand River в Мічигані.

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