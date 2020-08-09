Cadillac представила свій перший електричний позашляховик

Бренд Cadillac усі звикли асоціювати з автомобілями преміум-класу, виконаними в пізнаваному дизайні – не став винятком і перший позашляховик компанії, оснащений електродвигуном. Під час гучної презентації моделі Lyriq виробник розповів про поєднання передових технологій з впізнаваною естетикою.

Представлений 6 серпня автомобіль Cadillac позиціонувала як "шоу-кар", виконаний на універсальній платформі Ultium.

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Компанія відзначила, що в продаж надійдуть модифікації як з повним, так і з заднім приводом, а їх "далекобійність" складе до 480 кілометрів пробігу без підзарядки. Відомостей про двигун і інші технічні характеристики виробник поки не опублікував – презентація була сфокусована на описі футуристичного салону з величезним дисплеєм, що підтримує AR-функції.

З-поміж інших особливостей моделі назвали технологію індивідуального налаштування. Так, новинка помітить наближення власника, "вітаючи" його світловою сценою, і заздалегідь налаштує сидіння, дзеркала і клімат-контроль відповідно до вподобань водія і пасажирів. У салоні розмістили великий 33-дюймовий світлодіодний екран, який займає майже всю приладову панель. Він підтримує понад мільярд кольорів, а Cadillac заявляє, що він може похвалитися найвищою щільністю пікселів серед усіх автомобільних дисплеїв на ринку.

Електрокар також отримав підтримку технології Super Cruise, що пропонує допомогу в водінні на шосе, систему автоматичної віддаленої парковки, просунуту шумоізоляцію салону, аудіосистему AKG Studio з 19 динаміками і багато інших опцій.

Ціна нового Cadillac Lyriq поки не оголошена. Виробництво позашляховика почнеться у 2022 році, а в автосалони перші електричні кросовери бренду потраплять не раніше 2023 року.

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