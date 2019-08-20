Бюджетник з чотирма камерами: Redmi 8 Pro показали на реальних фото

У мережі не припиняється потік витоків про нові смартфони серії Redmi 8. Слідом за фотографіями Redmi Note 8 інтернетом розлетілися знімки, на яких імовірно зображений Redmi 8 Pro. Джерело інформації надійне – Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC), де пристрій пройшов сертифікацію.

На знімках зображений смартфон Redmi з модельним номером M1908C3JG.

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В агентстві також зареєстрована версія M1908C3JH. Спереду можна розгледіти краплеподібний виріз в екрані під фронтальну камеру і невелику нижню рамку з написом Redmi. На зворотному боці з градієнтним забарвленням розташовані сканер відбитків пальців і камера з чотирма сенсорами. Верхній модуль виділено кільцем, що стало відмінною рисою смартфонів Redmi і Xiaomi.

Redmi Note 8 Pro може виглядати саме так

Згідно з інформацією FCC, Redmi 8 Pro має корпус з розмірами 158,29 х 75,3 мм і екран діагоналлю 6,1 дюйма. В описі також зазначено наявність Wi-Fi, Bluetooth 4.2 і роз'єму USB Type-C. Апарат зареєстрований у двох версіях: 3 + 32 ГБ і 4 + 64 ГБ.

З чуток, смартфони серії Redmi 8 можуть дебютувати 29 серпня разом з першим телевізором Redmi.

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