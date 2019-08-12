Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Бюджетні Xiaomi Redmi 6 та Redmi 6A оновилися до Android 9 Pie

  • 4
Redmi 6 та Redmi 6A оновили нарешті до Android 9 - фото 1
Redmi 6 та Redmi 6A оновили нарешті до Android 9

Xiaomi завжди намагається максимально довго підтримувати актуальні поновлення навіть для бюджетного класу своїх пристроїв. Цього разу потішну новину отримали власники бюджетних смартфонів Xiaomi Redmi 6 та Redmi 6A.

Слідом за виходом фірмової прошивки MIUI 10 на моделях Redmi 6 і Redmi 6A розробники випустили і фінальну версію операційної системи Android 9.0 Pie.

І ще: ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10

Тестування нової ОС на цих пристроях почалося ще в червні, коли Xiaomi анонсувала набір групи ентузіастів, готових перевірити працездатність прошивки на Redmi 6 і Redmi 6A. Представлена ​​напередодні оболонка MIUI 10 базувалася на попередній версії ОС Android 8.1. З ключових особливостей системи – поява темної теми й оновленого патчу безпеки за липень 2019 року.

Бюджетні Xiaomi Redmi 6 та Redmi 6A оновилися до Android 9 Pie - фото 347184

З виходом Android 9.0 Pie для смартфонів стали доступні наступні апдейти: MIUI 10.4.1.0.PCGMIXM для Redmi 6 і MIUI 10.4.1.0.PCBMIXM для Redmi 6A. Для проведення успішного OTA-оновлення необхідно 1,3 ГБ вільного простору.

Читайте також: Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат

Джерело: 91mobiles
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 3837
ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
  • 09 серпня, 15:00
  • 1138
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1678360
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони