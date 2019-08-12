Бюджетні Xiaomi Redmi 6 та Redmi 6A оновилися до Android 9 Pie

Redmi 6 та Redmi 6A оновили нарешті до Android 9

Xiaomi завжди намагається максимально довго підтримувати актуальні поновлення навіть для бюджетного класу своїх пристроїв. Цього разу потішну новину отримали власники бюджетних смартфонів Xiaomi Redmi 6 та Redmi 6A.

Слідом за виходом фірмової прошивки MIUI 10 на моделях Redmi 6 і Redmi 6A розробники випустили і фінальну версію операційної системи Android 9.0 Pie.

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Тестування нової ОС на цих пристроях почалося ще в червні, коли Xiaomi анонсувала набір групи ентузіастів, готових перевірити працездатність прошивки на Redmi 6 і Redmi 6A. Представлена ​​напередодні оболонка MIUI 10 базувалася на попередній версії ОС Android 8.1. З ключових особливостей системи – поява темної теми й оновленого патчу безпеки за липень 2019 року.

З виходом Android 9.0 Pie для смартфонів стали доступні наступні апдейти: MIUI 10.4.1.0.PCGMIXM для Redmi 6 і MIUI 10.4.1.0.PCBMIXM для Redmi 6A. Для проведення успішного OTA-оновлення необхідно 1,3 ГБ вільного простору.

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