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Бути батьком – класно: епічне відео розсмішило Reddit

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З чим стикаються татусі - фото 1
З чим стикаються татусі

Батьківство – це доволі нелегка справа, і часто татусям доводиться стикатись з ситуаціями, які неможливо передбачити. Так трапилось і в головного героя цього відео.

На платформі Reddit користувач з ніком admadguy поділився водночас кумедним та сумним записом з паркінгу, на якому батько намагається упіймати свою дитину. За короткий час ролик опинився у трендах, зібравши понад 26 тисяч переглядів та понад 700 коментарів.

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"Заводьте дітей, казали вони. Бути батьком класно, казали вони", – йдеться в описі, а ролик лише показує будні татусів. Якщо ви думаєте, що бігти по машині неможливо, то це точно варто побачити:

Have kids they said.. Being a father is awesome they said (xpost from r/gifs) from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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