Бути батьком – класно: епічне відео розсмішило Reddit

Батьківство – це доволі нелегка справа, і часто татусям доводиться стикатись з ситуаціями, які неможливо передбачити. Так трапилось і в головного героя цього відео.

На платформі Reddit користувач з ніком admadguy поділився водночас кумедним та сумним записом з паркінгу, на якому батько намагається упіймати свою дитину. За короткий час ролик опинився у трендах, зібравши понад 26 тисяч переглядів та понад 700 коментарів.

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"Заводьте дітей, казали вони. Бути батьком – класно, казали вони", – йдеться в описі, а ролик лише показує будні татусів. Якщо ви думаєте, що бігти по машині неможливо, то це точно варто побачити:

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