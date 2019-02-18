Burning Man змінює свої правила: що чекає на фанів фестивалю

Організатори Burning Man хочуть змінити політику продажу квитків, щоб головними учасниками фестивалю знову стали творчі групи. Зокрема, йдеться про те, що популярний фест не планують перетворювати на luxury-збіговисько.

Burning Man відомий у всьому світі своїми принципами інклюзивності та творчої свободи. Але в останні роки на фестиваль приїжджає все більше людей, які переслідують комерційні цілі або просто хочуть зробити красиві фото для Instagram. Тому організатори вирішили змінити політику продажу квитків.

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Маріан Гуделл, генеральний директор некомерційного проекту Burning Man, пояснила на офіційному сайті заходу, що організатори та учасники стурбовані "тривожними змінами" в культурі Burning Man.

Під "тривожними змінами" Гуделл має на увазі комерціалізацію і маніпуляцію брендом фестивалю. Через присутність блогерів і знаменитостей, фотосесій, реклами та розкішних таборів фестиваль, який спочатку замислювався як соціальний експеримент, став схожим на luxury-захід.

Burning Man – це місце і культура, що заохочує прямий і безпосередній досвід. Ви можете створювати свою власну реальність, а також робити речі, які ви не зможете зробити поодинці, – написала Гуделл.

На фестивалі буде менше блогерів і знаменитостей / Harper's Bazaar

Щоб повернути Burning Man колишню стилістику, організатори вирішили продавати менше дорогих квитків на фестиваль і обмежити кількість квитків, яке може придбати одна людина. Крім того, перевага надаватиметься творчим колективам, що є ключовими учасниками Black Rock City, а не знаменитостям або блогерам.

Цього року Burning Man пройде з 25 серпня по 2 вересня. Квитки можна буде придбати на tickets.burningman.org.

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