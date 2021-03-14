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Бургерна у Торонто назвала позиції меню у честь офісного приладдя

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Бургерна у Торонто назвала позиції меню у честь офісного приладдя - фото 1

У Торонто ресторан фастфуду Good Fortune Burger назвав бургери в честь офісного приладдя, щоб покупці могли включити їх до звіту про витрати, які покриває роботодавець.

Так, у закладі ви можете змовити Степлер – це базовий бургер, а подвійний став Ергономічною алюмінієвою підставкою для ноутбука. Імбирне пиво перейменували в жовті стікери.

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"Ми просто хотіли викликати посмішку на обличчях деяких людей і змусити їх трохи посміятися. Це гра, розвага. Тут немає злого умислу", – заявив операційний директор Good Fortune Burger Джон Парді після критики піар-ходу в соцмережах.

Деякі користувачі вважають, що у офісних співробітників можуть бути проблеми через фальсифікацію звітів про витрати.

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Джерело: blogto
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