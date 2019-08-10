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Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день

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Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день - фото 1

Каліфорнійська мережа фастфуду Farmer Boys шукає людину, яка готова дегустувати всі страви з беконом, які є в меню. Щасливчику обіцяють платити 1000 доларів за один день роботи.

Дегустатор повинен буде перевірити кожну смужку бекону у бургері і салатах на смак і товщину, а також дати експертну оцінку страв, які ще перебувають у розробці.

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Щоб отримати роботу, кандидат повинен пояснити, чому саме він – найкращий в цій справі і опублікувати відповідний пост у своєму Instagram під хештегом #FarmerBoysBaconIntern. Заявки можна залишати до 20 серпня, а 29 числа мережа закладів Farmer Boys оголосить переможця на своїй сторінці.

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Джерело: nypost
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