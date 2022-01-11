Бургери, болоньєзе та нагетси: які страви найбільше сподобалися школярам з оновленого меню

Уже цього місяця у школах України з'явиться оновлене меню. Стало відомо, які страви до нього увійшли та які найбільше сподобалися дітям.

Як пише "Нова українська школа", на основі нового Санітарного регламенту та Порядку норм харчування у навчальних закладах розробили нове 4-тижневе меню. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що усі страви тестували учні кількох шкіл. Якщо страва набирала понад 4 бали з 5, то залишалася у меню, якщо менше – її прибирали.

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У результаті загалом назбиралося 110 рецептів, серед яких курячі нагетси, паста карбонара, корисні бургери, чай масала, болоньєзе, кетчуп власного виробництва. Спеціально для дітей і непереносимістю глютену додали альтернативні рецепти страв. Наприклад, банановий бісквіт, булочку з корицею, горіхове печиво та млинці.

Крім цього, в оновленому меню з'явилося більше різноманітних страв. Наприклад пастуший пиріг, сіннабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фріттата, ньоки та мак-енд-чіз.

Не забули й про традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде пообідати баношем, шпундрою, полтавським борщем, товчанкою, львівським сирником та кулішем.

Для різноманітності вибору гарнірів крім рисової, гречаної та вівсяної каші, в меню додали булгур, пшоняну крупу, сочевицю та кускус.

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