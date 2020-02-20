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Чоловік креативно нарізав авокадо і став зіркою Reddit: фото
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Є чимало фруктів та овочі, які вимагають особливого способу чищення чи нарізання. Виявилось, що авокадо насправді не входить до цього списку, і це підтвердив цей шалений чоловік.
На платформі Reddit користувач з ніком nicoledannyel поділився епічним скріншотом з нарізкою авокадо, який швидко піднявся у тренди мережі. За короткий час допис переглянули понад 15 тисяч осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі.
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"Попросила свого чоловіка нарізати авокадо і тепер мені доведеться визнати той факт, що я могла вийти заміж за шаленого хлопця", – зазначила авторка знімку. І справді, такого способу подати авокадо до столу ще не бачили. Користувачів ще й шокувало те, як відчайдуху вдалось розрізати кісточку.
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