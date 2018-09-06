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Burberry перестане спалювати одяг, який не вдалося продати
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Ще в травні з'явилася інформація про те, що бренд Burberry вирішив переглянути використання натурального хутра у своїх колекціях, щоб з часом і зовсім відмовитися від нього.
Ймовірно, не в останню чергу на це вплинула позиція герцогині Сассекської Меган Маркл, яка виступає проти використання натурального хутра. Оскільки Burberry завжди були модними фаворитами королівської сім'ї, британський бренд задумався не тільки про свою хутряну політику.
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Останнім часом модна індустрія серйозно зайнялася питаннями етичної моди: бренди будь-яким способом намагаються зробити свою продукцію екологічнішою та безпечнішою для навколишнього середовища. Щоб відповідати сучасним вимогам, Burberry, яких зовсім недавно розкритикували за те, що вони спалили одяг загальною вартістю близько $ 38 мільйонів, відмовилися від подібної практики. Про це повідомляється в офіційній заяві бренду.
У дебютній колекції креативного директора Burberry Рікардо Тиші, показ якої відбудеться 17 вересня на тижні моди в Лондоні, не буде речей, зроблених з натурального хутра або ангорської вовни. Як стверджують зоозахисники PETA, ангорську шерсть отримують на фермах, де жорстоко поводяться з тваринами: хутро зривають з живих кроликів – і вони кричать від болю. Раніше використовувати ангорську шерсть відмовилися Gucci, Calvin Klein, Ralph Lauren, Anthropologie, Asos і Gap.
"Сучасна розкіш має на увазі соціальну й екологічну відповідальність, – вважає Марко Гоббетті, генеральний директор Burberry. – Ця думка є ключовим для довгострокового успіху Burberry в майбутньому".
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