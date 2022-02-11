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Буллок, Пітт і Татум знялися у комедії "Загублене місто": дивіться онлайн трейлер

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Дивіться трейлер комедії Загублене місто - фото 1
Дивіться трейлер комедії Загублене місто

У мережі з'явився трейлер нової пригодницької комедії "Загублене місто". У ньому знялися Сандра Буллок, Ченнінг Татум, Деніел Редкліфф і Бред Пітт. Дивіться відео на Радіо MAXIMUM!

Відео виклали на ютуб-каналі кінокомпанії Paramount Pictures. Гарантуємо, трейлер вам дуже сподобається!

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Ролик представляє головних героїв фільму: письменницю Лоретту Сейдж (Буллок), ексцентричного мільйонера, котрий її викрав, (Редкліфф) та модель Алана (Татум), який вирушає у подорож тропіками, щоб врятувати Лоретту. Також у відео можна побачити Бреда Пітта у ролі привабливого героя-коханця, який, здається, хоче допомогти письменниці.

У "Загубленому місті" також знялися Давайн Джой Рендолф, Оскар Нуньєс, Патті Харрісон та Бовен Янг. Сюжет фільму ґрунтується на оповіданні Сета Гордона. Сценарій написали Орен Узіель, Дана Фокс і брати Адам та Аарон Ні.

Загублене місто, дивіться онлайн трейлер комедії:

Прем'єру фільму у кінотеатрах заплановано на 25 березня.

Раніше студія Paramount Pictures почала працювати над новим фільмом про трансформерів. Нову картину створено за мотивами відомого мультфільму "Трансформери".

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