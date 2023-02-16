Букмекери вже зробили перші прогнози щодо переможців Євробачення 2023

І хоча ще не всі країни визначилися зі представниками і список лідерів може змінюватися аж до фіналу, букмекери вже оголосили перші здогадки.

До шоу у Ліверпулі залишається усього три місяці, а отже букмекери почали давати перші прогнози щодо майбутніх переможців, пише Smarkets.

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Перше місце букмекери пророкують Україні – гурту "TVORCHI" з англомовним треком "Heart of Steel".

Перемозі України вони віддають аж 34.48%.

Далі:

Норвегія – 11,90%

Швеція – 11,36%

Фінляндія – 5,71%

Чехія – 5,13%

Євробачення 2023: переможці / Скриншот Smarkets

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