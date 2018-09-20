Букерівська премія оголосила шорт-лист номінантів

Престижна Букерівська премія оголосила короткий список номінантів на головний приз у цьому році.

До шорт-листа Букерівської премії увійшло шість письменників зі США, Канади та Великобританії.

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Серед них Ганна Бернс ("Молочник"), Дейзі Джонсон ("Усе, що на дні"), Рейчел Кушнер ("Кімната Марса"), Річард Пауерс ("Остання історія"), Робін Робертсон ("Довгий кадр") та Еси Едугян ("Чорний Вашингтон").

Дейзі Джонсон стала наймолодшою ​​письменницею, яка коли-небудь була номінованою на Букерівську премію, – їй всього 27 років. Переможця премії Букера оголосять вже 16 жовтня цього року. Кожен автор, який потрапив в шорт-лист, отримає £ 2500, а переможцю дістанеться головний приз в £ 50 000.

Нагадаємо, Букерівську премію вручають у Британії щорічно починаючи з 1969 року за твори, опубліковані англійською мовою. Лауреатом Букерівської премії в минулому році став американський письменник Джордж Сондерс. Журі відзначило його історичний роман "Лінкольн в бардо".

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