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Bugatti заінтригували дизайном нового гіперкара

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Bugatti - фото 1
Bugatti / a24

Французька компанія Bugatti показала новий гіперкар – який зовсім не схожий на раніше розроблені компанією автомобілі, такі як Chiron, Divo або Centodieci.

Знайомтеся, гіперкар Bugatti Vision Le Mans! Це дуже футуристична ідея дизайнера Макса Леска, випускника Брауншвейзького університету мистецтв в Німеччині, який пройшов стажування в Bugatti влітку 2019 року, після чого він отримав від марки диплом бакалавра і був найнятий на роботу.

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Попри досить "дикий" дизайн, в рендерах від Леска безпомилково впізнається Bugatti: для Vision Le Mans були взяті фірмові передня решітка-підкова, два різних синіх відтінки для кузова і колеса в дусі концепту Vision GT 2015 року. І все це було подано під соусом з нових правил WEC.

Крім цього, Bugatti Vision Le Mans – це божевільний аеродинамічний пакет, з "дірою" в середині машини, яка дозволяє повітрю не обтікати автомобіль, а текти крізь нього.

Bugatti заінтригували дизайном нового гіперкара - фото 431745

Bugatti заінтригували дизайном нового гіперкара - фото 431746

Bugatti заінтригували дизайном нового гіперкара - фото 431747

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Джерело: mmr
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