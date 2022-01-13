Bugatti представив свій перший електросамокат потужністю лише в 1 кінську сулу

Компанія Bugatti презентувала несподівану новинку – електричний самокат під власним брендом. Проєкт було розроблено спільно з фірмою Bytech, що спеціалізується на випуску мобільних аксесуарів. Коли модель з'явиться у продажу, поки що не повідомляється. Але обіцяють, що невдовзі.

Зовні новинка від Bugatti схожа на решту самокатів. Як пише Motor1, виділяються тут хіба потужні 9-дюймові колеса і оригінальна світлова проєкція з логотипом бренду, що відображається на асфальті ззаду.

І ще: У мережі засвітилися нові зображення відродженого Mitsubishi Ralliart

Особистий транспортний засіб оснащений цифровою комбінацією приладів та повним комплектом оптики, включаючи покажчики повороту. Його вантажопідйомність складає до 242 кілограми. А уміститися на ньому зможуть двоє людей.

Самокат оснащений електричною силовою установкою потужністю всього 0,95 кінських сил. Максимальна швидкість, яку зможе розвинути двоколісне і малопотужне дітище бренду, складе 30 кілометрів на годину. Однак у міському режимі "максималка" обмежується 15 кілометрами на годину. Живити двигун буде невелика знімна батарея, яку можна буде зарядити від звичайної домашньої розетки лише за чотири години. Так, запас ходу самокату складе трохи більше як 35 кілометрів.

Поки що виробники не розкривають вартість новинки. Однак нескладно здогадатися, що вона буде значно вищою за "небрендовані" аналоги.

Читайте також: Шаленство на гірських серпантинах: дивіться, як хлопці розважаються на педальних трайках