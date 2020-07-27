Bugatti представила дитячий електрокар: коштує він як Skoda Superb

На Женевському автосалоні компанія Bugatti, відома як виробник автомобілів преміум-класу, представила оригінальний електрокар під назвою Baby II. Новинка – зменшена репліка Bugatti Type 35, який вийшов ще у 1924 році.

Вона стала другим за останні 50 років електромобілем компанії – правда, призначена вона для вельми специфічною аудиторії.

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Спочатку кузов Baby II був надрукований на 3D-принтері, і після серії доробок автомобіль був запущений у дрібносерійне виробництво. Усього компанія планує випустити 500 екземплярів компактного електрокара, який на 25% менший за свого прабатька і виглядає як дитячий вид транспорту. Проте в автомобілі може вміститися і дорослий.

Місткість встановленої у базовій версії батареї становить 1,4 кВтг, натомість у розширену комплектацію вже входить АКБ на 2,8 кВтг, чого достатньо для запасу ходу в 30 кілометрів. Максимальна швидкість новинки становить 68 км/год. Автомобіль доступний у трьох модифікаціях: базовій з потужністю двигуна 5,8 к/с, а також більш просунутих Vitese і Pur Sang – до 13,4 к/с включно.

Вартість Baby II у стандартній комплектації складає $ 35 000 (за ці гроші можна купити уже не базову модель Skoda Superb). За версію Pur Sang, кузов якої виготовлений з алюмінію, встановлений цінник у $ 68 000. Попри таку високу вартість "дитячого автомобіля", Bugatti заявила про те, що попередні замовлення на всі 500 екземплярів вже оформлені.

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