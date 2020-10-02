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Будьте обачні: цих компонентів не має бути в антисептику

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Антисептик - фото 1
Антисептик / acs

Антисептичні засоби – корисна річ, особливо, в дорозі або під час прогулянки в парку. Але дуже важливо вміти вибирати правильний антисептик. Яких компонентів в ньому бути не має, читайте далі.

Експерти радять при покупці засобу звернути особливу увагу на його склад.

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Насправді він досить простий: етиловий або ізопропіловий спирт, дистильована вода, як допоміжна речовина, а ще перекис водню і гліцерин. Однак спирт має становити не менше 60%, а інших елементів, відповідно, має бути менше.

Дослідник Барун Матема розповів, що не варто купувати антисептики, в складі яких є метанол або 1-пропанол. Ці речовини високотоксичні. Також відмовтеся від засобів для рук, які замість спирту містять бензалконію хлорид, тому що він менш ефективний в боротьбі з бактеріями і мікробами.

Гігієна рук - фото 428455
Гігієна рук

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Джерело: medicalxpress
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