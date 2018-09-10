Будні звичайних американців в яскравих знімках

Як живуть люди у країні контрастів? / avax.news

Ці неймовірні знімки зроблені різними фотографами в різних штатах Америки.

Площа США становить 9,5 млн км² (4-е місце в світі), населення 325 млн людей (у 2015 році, оцінка, 3-е місце в світі).

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США мають федеративну форму устрою, адміністративно діляться на 50 штатів і федеральний округ Колумбія, в їх підпорядкуванні також знаходиться ряд острівних територій.

Столиця – місто Вашингтон. Жителів США називають американцями, а до самих США застосовують загальну назву Америка. Сполучені Штати межують на півночі з Канадою, на півдні – з Мексикою, також мають морський кордон з Росією. Омиваються Тихим океаном із заходу, Атлантичним океаном – зі сходу і Північним Льодовитим океаном – з півночі. Як живуть люди у країні контрастів? Незвичні знімки, зроблені різними фотографами:

Будні звичайних американців в яскравих знімках

Будні звичайних американців в яскравих знімках

Будні звичайних американців в яскравих знімках

Будні звичайних американців в яскравих знімках

Будні звичайних американців в яскравих знімках

Будні звичайних американців в яскравих знімках

Будні звичайних американців в яскравих знімках

Будні звичайних американців в яскравих знімках

Будні звичайних американців в яскравих знімках

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