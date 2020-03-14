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Будинок Отіса з серіалу Сексуальне виховання можна орендувати: умова одна
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Дім Отіса, головного героя серіалу "Сексуальне виховання", розташований в Уельсі, можна взяти в оренду. Щоправда, охочих там пожити вже занадто багато. Стюарт Морган, якому належить будинок, розповів виданню Insider, що з початку цього року у нього вже понад 3 тисячі заявок на оренду.
За словами Моргана, його сім'я дуже уважно розглядає запити, тому що вони не хочуть, щоб хтось турбував сусідів і влаштовував секс-вечірки у будинку.
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Нам потрібно бути дуже обережними з тим, кого ми запрошуємо залишитися в будинку, і встановити певні правила поведінки, – сказав Морган.
Перш ніж здавати будинок в оренду, Моргани його трохи оновили і поліпшили стан. Стюарт володіє ним ще з 2002 року. Кілька років тому його родина переїхала в інший будинок, за 5 кілометрів від цього, і шале біля річки вирішили здавати в оренду.
У будинку три поверхи, п'ять спалень, три ванні кімнати і задня веранда з виглядом на долину. Раніше його орендували сім'ї та літні пари, але з виходом серіалу на Netflix у заявках все більше мілленіалів і шанувальників "Сексуального виховання". Морганам навіть довелося найняти охоронця, щоб фанати не вторглися на територію приватної власності (спроби вже були).
Нагадаємо, сюжет "Статевого виховання" розгортається навколо підлітка Отіса (Аса Баттерфілд) і його мами-сексолога (Джилліан Андерсон). Щоб стати популярним у школі, він стає секс-експертом серед інших підлітків і "відкриває" власну секс-клініку, де проводить терапію і допомагає одноліткам вирішувати інтимні проблеми. Серіал вже продовжили на третій сезон. Коли він вийде, поки невідомо.
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