Будинок Кевіна Маккалістера з фільму "Сам удома" виставили на продаж

Будинок з фільму "Сам удома" в Іллінойсі зазнав радикальних змін після того, як Кевін Маккалістер відбився від двох незграбних грабіжників. І тепер можна стати його власником.

Хочете жити в будинку Кевіна Маккалістера? Тепер ви можете! Знаменитий будинок, знятий у фільмі "Сам удома", вперше за 12 років з'явився на ринку і обійдеться вам у круті $5,25 мільйона, пише ET.

Читайте також: Новий виклик: Олександр Усик зіграє бійця в американському фільмі "Smashing Machine"

Представники чиказької компанії Dawn McKenna Group з Coldwell Banker Realty виставили на продаж будинок у Віннетці, штат Іллінойс, всього за 37 хвилин на північ від Чикаго.

Хоча більша частина будинку буде виглядати знайомо, – пояснюють рієлтори, – ви не повірите, що продавці зробили, щоб перетворити цей знаменитий будинок, майже подвоївши придатну для життя площу і додавши ультрасучасний спортивний майданчик!

У маркетинговому відео групи рієлтори вигукують, що будинок в Іллінойсі є "частиною американської історії" і "можливо, одним із найвідоміших будинків у світі".

Після того, як камера вводить глядачів всередину, одна з рієлторок стоїть внизу сходів. Вона дотепно запитує: "Вам це знайоме?", вказуючи на знамениті сходи, які герой Маколея Калкіна колись використовував як гірку для своїх саней. Це також сходи, на яких Маккалістер відбивався від незграбних грабіжників Гаррі та Марва (яких грають Джо Пеші та Деніел Стерн), кумедно розмахуючи двома галонами фарби на їхні нічого не підозрюючі голови.

Одне з багатьох оновлень будинку включає відкрите планування кухні. Будинок сповнений сюрпризів, наприклад, надсучасний баскетбольний майданчик під повністю відремонтованим підвалом.

Калкін став світовим феноменом після того, як отримав роль у різдвяній класиці 1990 року. Молодший брат Калкіна, зірка "Спадкоємця" Кіран Калкін, також знявся у фільмі в ролі кузена Маккалістера, який пісяє в ліжко.

Фільм "Сам удома", знятий режисером Крісом Коламбусом, миттєво став хітом і донині залишається одним з головних святкових фільмів. Згідно з повідомленнями, бюджет фільму становив 18 мільйонів доларів, а у світовому прокаті він зібрав 476 мільйонів доларів. Фільм породив низку сиквелів, серед яких "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку".

У фільмі також з'явилися дві найбільш знакові сцени в історії кіно: Калкін кричить від болю після того, як йому на обличчя бризнули лосьйоном після гоління (що насправді було імпровізовано), і Кетрін О'Хара кричить "КЕВІН!" перед тим, як втратити свідомість.

Це цікаво: Документальний серіал про ФК "Шахтар" здобув нагороду Sports Emmy Awards

Знаменитий крик О'Хари був спародійований у 2021 році в рекламному ролику Chase Bank за участю, звісно ж, Кевіна Гарта.