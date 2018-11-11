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Розпусна Мадонна показала, як правильно пити спиртне

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Мадонна знову опинилась у центрі уваги - фото 1
Мадонна знову опинилась у центрі уваги / instagram.com/madonna

Мадонна знову опинилась у центрі обговорень через свою екстравагантну поведінку.

60- річна американська поп-діва Мадонна встигає не лише виступати, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 12 млн користувачів. Нещодавно співачка поділилась відео, на якому у доволі відвертому вбранні сьорбає алкогольний напій з ложечки, яку наповнює у бокалі. Що й казати, Мадонна уміє привертати до себе увагу не лише своїм виглядом, а й поведінкою. Тим паче, що свій напій виконавиця назвала супом.

І ще: Мадонна здає в оренду свій будинок в Лондоні

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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