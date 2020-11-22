Будиночки з солодощів уже не в тренді – тепер їх роблять з салямі: фото

З року в рік напередодні новорічних свят всі навколо роблять будиночки з пряників. Але в цьому році традиція зайшла занадто далеко. Тепер в мережі набирають популярність ковбасні шале! По суті, це дошка з закусками – м'ясом і сиром, але оформлена у вигляді їстівних будиночків.

Основу шале роблять з крекерів, з'єднують крем-сиром, а дах покривають ковбасною нарізкою. Інші елементи оздоблення – це чистий політ фантазії. Можна всипати доріжку горгонзолою, поставити ялинки з розмарину. І навіть зліпити сніговика з кульок моцарелли.

І ще: Весільні торти, які шокують та викликають сміх водночас (епічні фото)

Однак викликає питання те, наскільки практично робити такі будиночки, що не простоять довго при звичайній кімнатній температурі.

Читайте також: Хлопець показав, що всередині какао-бобів, і це злякало ласунів (відео)