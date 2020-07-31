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Будем всіх бомбить: у мережі поширюють цитату Зеленського, але вона вирвана з контексту

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Зеленський в Охмандиті - фото 1
Зеленський в Охмандиті / ОП

Президент України Володимир Зеленський потрапив у скандал, намагаючись спародіювати своїх попередників під час відкриття нового корпусу дитячої лікарні Охматдит. Відео із його невдалою промовою облетіло мережу, але насправді – воно вирване з контексту.

Бурхливе обговорення серед українських користувачів мережі викликала одна з відповідей Володимира Зеленського на запитання журналістів, яку вирвали з контексту.

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Так, пояснюючи, чому новий корпус лікарні не відкрили раніше, Зеленський, імовірно, спробував спародіювати попередню владу, пише НВ.

"Всі дуже люблять цифри: "до Дня захисту дітей ми повинні відкрити щось грандіозне, щоби всі журналісти вийшли і аплодували, – які молодці, президент, міністерство, до цього дня вони це зробили". А там десь замажте, потім допрацюють. "До Дня незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні – літаки летять, будемо всіх "бомбить", – емоційно сказав Зеленський.

Саме цей уривок виступу президента, вирваний з контексту, активно поширюють у Facebook:

А ось відео повного виступу Зеленського в Охматдиті (уривок, який викликав обговорення, на 17:20):

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