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Брюнетка Тіна Кароль у головній ролі: дивіться потужний фільм Бывшие

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Тіна Кароль у фільмі "Бывшие" - фото 1
Тіна Кароль у фільмі "Бывшие"

Тіна Кароль виконала головну роль у короткометражному фільмі режисера Євгена Баранова "Колишні". Поп-діва грає роль дівчини, яка намагається збудувати стосунки з коханим, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх хлопців.

У новому амплуа Тіну Кароль не впізнати: без червоної помади і в чорній перуці, співачка максимально змінилася для фільму. Незмінним, мабуть, залишився тільки її пронизливий погляд. "Тіна Кароль – актриса з характером, вона існує в фільмі на межі ігрового і документального кіно", – зазначає режисер Євген Баранов.

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За словами авторки ідеї фільму Вікторії Баранової, "Колишні" – це інтелектуальне кіно, у якому розкрито питання важкого вибору людини в боротьбі між минулим і сьогоденням. Саме цей вибір визначає його завтрашній день... Дивіться потужну короткометражку!

Дивитись онлайн фільм "Бывшие" з Тіною Кароль у головній ролі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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