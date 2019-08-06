БРЮГГЕ – ДИНАМО онлайн трансляція: дивитися матч Ліги чемпіонів 6 серпня

Поєдинок між командами Брюгге – Динамо відбудеться у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за наших!

Київське Динамо розпочинає свій єврокубковий сезон в Бельгії матчем проти Брюгге в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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Букмекери фаворитом зустрічі вважають Брюгге. Перемога бельгійської команди оцінюється в 1.96, тоді як ймовірність перемоги киян оцінена в 3.80. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 3.45. Зазначимо, що Брюгге переживає зараз своєрідну перебудову. У клуб прийшов новий головний тренер Філіп Клеман, а ключових гравців продали в інші футбольні команди. Динамо розпочало сезон в УПЛ успішно, тож сподіваємось на успішний результат і в матчі ЛЧ.

Телевізійна трансляція доступна на каналі 2+2. Дивитися гру Брюгге –​ Динамо можна й онлайн:

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